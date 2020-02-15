В Москве мужчина избил полицейского в отделе

Фото: Авилов Алексагдр / АГН «Москва»

В одном из московских отделений МВД мужчина избил полицейского, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка.

По данным ведомства, на старшего лейтенанта напал 28-летний житель Подмосковья, доставленный в отдел за административное правонарушение. В результате полицейский получил травмы и обратился за помощью к медикам.

«По факту этого происшествия были собраны материалы, направленные в органы следствия для принятия процессуального решения», — заявили РБК в пресс-службе ведомства. За нападение на полицейского мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Задержанный напал на полицейского во время составления административного протокола, сообщил источник агентства «Москва» в правоохранительных органах. По его данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и ударил сотрудника ППС одной ногой в лицо, а затем другой — в заднюю часть бедра. В результате пострадавший получил закрытый перелом правой скуловой кости, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы. По информации агентства, по факту случившегося заведено уголовное дело.