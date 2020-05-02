Попова заявила об отсутствии до марта в России коронавируса

Анна Попова (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме «Опасный вирус 4» журналистки Наили Аскер-заде.

«Именно этого коронавируса», COVID-19, «а не одного из нескольких десятков» других разновидностей в России и Москве до марта не было, заявила Попова. По ее словам, это «абсолютно доподлинно» доказано тем, что сейчас иммунитет к COVID-19 есть у очень небольшой части всего населения страны.

Первых заразившихся коронавирусной инфекцией в России обнаружили 31 января, но они были гражданами Китая. Один из них находился в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.

При этом заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова академик РАН Александр Чучалин говорил, что нулевым пациентом с COVID-19 в России оказался мужчина, который вернулся из Италии в конце февраля. Коронавирус у него диагностировали 27 февраля.