Власти Москвы ответили на просьбу ветеранов о возвращении в госпиталь

Госпиталь для ветеранов войн № 2 (Фото: gvv2.ru)

Перепрофилирование из-за пандемии коронавируса Госпиталя ветеранов войн № 2 в Москве является временной мерой. Об этом РБК сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

«Все больницы, в том числе и Госпиталь ветеранов войн № 2, после стабилизации эпидемиологической обстановки вернутся к оказанию медицинской помощи по основному профилю», — говорится в сообщении. Все пациенты смогут продолжить лечение по привычному адресу после возвращения учреждения к обычному режиму работы, указали в департаменте.

В ведомстве отметили, что всех получающих лечение в госпитале заранее предупредили о выписке в связи с перепрофилированием больницы. Большую часть пациентов, которые находятся в удовлетворительном состоянии, выписали домой, они находятся под наблюдением врачей районных поликлиник. Пациентов госпиталя, которые получали программный гемодиализ (метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. — РБК) или находились в реанимации, перераспределили в другие медицинские учреждения города.

«Без помощи пациенты, в том числе пожилые, не остались», — заверили в депздраве, отметив, что каждый из них получил рекомендации по дальнейшему лечению и при необходимости может вызвать врача на дом. При острой ситуации пациенты получат экстренную, хирургическую, онкологическую помощь в стационарах города, которые не перепрофилированы под медицинскую помощь заразившимся COVID-19. Все, кто получает помощь социальных работников или сиделок, по-прежнему будут находиться под присмотром сотрудников соцзащиты, добавили в ведомстве.