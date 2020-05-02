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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы ответили на просьбу ветеранов о возвращении в госпиталь

Госпиталь для ветеранов войн № 2
Госпиталь для ветеранов войн № 2 (Фото: gvv2.ru)

Перепрофилирование из-за пандемии коронавируса Госпиталя ветеранов войн № 2 в Москве является временной мерой. Об этом РБК сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

«Все больницы, в том числе и Госпиталь ветеранов войн № 2, после стабилизации эпидемиологической обстановки вернутся к оказанию медицинской помощи по основному профилю», — говорится в сообщении. Все пациенты смогут продолжить лечение по привычному адресу после возвращения учреждения к обычному режиму работы, указали в департаменте.

В ведомстве отметили, что всех получающих лечение в госпитале заранее предупредили о выписке в связи с перепрофилированием больницы. Большую часть пациентов, которые находятся в удовлетворительном состоянии, выписали домой, они находятся под наблюдением врачей районных поликлиник. Пациентов госпиталя, которые получали программный гемодиализ (метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. — РБК) или находились в реанимации, перераспределили в другие медицинские учреждения города.

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Фото: gvv_2_ / instagram

«Без помощи пациенты, в том числе пожилые, не остались», — заверили в депздраве, отметив, что каждый из них получил рекомендации по дальнейшему лечению и при необходимости может вызвать врача на дом. При острой ситуации пациенты получат экстренную, хирургическую, онкологическую помощь в стационарах города, которые не перепрофилированы под медицинскую помощь заразившимся COVID-19. Все, кто получает помощь социальных работников или сиделок, по-прежнему будут находиться под присмотром сотрудников соцзащиты, добавили в ведомстве.

Кроме того, в депздраве сообщили, что связались с представителем общественной организации «Офицеры России», который 17 апреля направил мэру Москвы Сергею Собянину обращение ветеранов о том, будет ли им в дальнейшем предоставлена квалифицированная медицинская помощь. «Ему были принесены извинения за доставленные неудобства и даны все разъяснения по сложившейся ситуации», — сообщили в департаменте.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Председатель президиума «Офицеров России» генерал-майор Сергей Липовой, который направил письмо Собянину, рассказал РБК, что
всего из госпиталя № 2 выписали 660 человек, около 80% из которых — ветераны. «Отсутствие своевременной квалифицированной помощи... приведет к необратимым для них последствиям», — отметил генерал-майор. По его словам, из-за перепрофилирования больницы ветераны «теперь в растерянности», что может привести к ухудшению состояния их здоровья.

Всего у департамента здравоохранения Москвы три госпиталя для ветеранов войн (№ 1, 2 и 3), все перепрофилировали для борьбы с COVID-19, указал Липовой. Источник РБК в Госпитале для ветеранов войн № 2 сообщил, что учреждение начало прием пациентов с коронавирусом 27 апреля. Всего в госпитале оборудовали 800 коек для больных с COVID-19, уточнил собеседник РБК.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, ветераны, Москва
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