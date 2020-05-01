В Сочи нагрубившего полицейским мужчину оштрафовали за нарушение изоляции

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В Сочи привлекли к административной ответственности мужчину, который нарушил карантин и разговаривал с полицейскими в грубой форме. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Адлерский районный суд оштрафовал мужчину на 1 тыс. руб. за нарушение режима самоизоляции.

Накануне сотрудники патрульно-постовой службы города обнаружили его с женой и двумя детьми на прогулке в парке. Мужчина в грубой форме отказался предъявить документы, стал «провоцировать конфликт» и пытался уйти от полицейских, из-за чего был задержан.

Материал по факту оскорбления сотрудников полиции передадут в следственные органы.