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Пандемия коронавируса ,  
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В Сочи нагрубившего полицейским мужчину оштрафовали за нарушение изоляции

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Сочи привлекли к административной ответственности мужчину, который нарушил карантин и разговаривал с полицейскими в грубой форме. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Адлерский районный суд оштрафовал мужчину на 1 тыс. руб. за нарушение режима самоизоляции.

Накануне сотрудники патрульно-постовой службы города обнаружили его с женой и двумя детьми на прогулке в парке. Мужчина в грубой форме отказался предъявить документы, стал «провоцировать конфликт» и пытался уйти от полицейских, из-за чего был задержан.

Материал по факту оскорбления сотрудников полиции передадут в следственные органы.

В Краснодарском крае соблюдение карантина будут контролировать казаки
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Фото: Николай Титов / Global Look Press

Губернатор региона Вениамин Кондратьев ранее продлил карантин в крае по 12 мая. Жителей региона также обязали носить медицинские маски.

Во время карантина граждане Кубани обязаны соблюдать самоизоляцию. Покидать дом можно только в неотложных случаях, в том числе для похода в аптеку, выноса мусора, получения экстренной медицинской помощи. В регионе также действует пропускной режим для передвижения на транспорте.

По последним данным минздрава Краснодарского края, на Кубани выявили 1083 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 20 пациентов умерли.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Сочи, Краснодарский край, новости РБК
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