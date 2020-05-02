Сенатор посоветовал россиянам не рассчитывать на отпуск за границей

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Россиянам лучше не покупать билеты для выезда за границу и не бронировать гостиницы за рубежом до конца 2020 года. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, передает «РИА Новости».

«Сейчас не стоит увлекаться выгодными предложениями, в том числе турфирм, даже если они обещают большую скидку», — предупредил Рязанский. Он отметил, что, скорее всего, до конца года зарубежные страны не откроют границы для туристов из-за угрозы коронавируса.

Рязанский сказал, что «всегда можно будет успеть купить билет и забронировать гостиницу», когда ситуация с пандемией улучшится. По его мнению, после своего открытия зарубежные гостиницы будут предлагать выгодные тарифы.

Власти России приостановили для борьбы с распространением коронавируса все регулярные и чартерные авиарейсы за границу с 27 марта. Исключение составляют только полеты по поручению правительства или для эвакуации россиян, оказавшихся за пределами родины.