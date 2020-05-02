Ученые из Германии нашли растительное средство для борьбы с похмельем

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Ученые из Майнцского университета имени Гутенберга пришли к выводу, что комбинация растительных экстрактов плодов, листьев и корней может облегчить симптомы похмелья. Соответствующее исследование было опубликовано в британском научном журнале British Medical Journal (BMJ), сообщает издание Medical Xpress.

Этому предшествовал эксперимент, он длился четыре часа. В исследовании участвовали 214 человек в возрасте от 18 до 65 лет, которые в рамках эксперимента употребляли алкоголь. Участников эксперимента разделили на три группы. Добровольцам предлагалось в течение 45 минут до начала употребления алкоголя выпить специальный раствор с экстрактом барбадосской вишни (ацерола), опунции, гинкго билоба, ивы и корня имбиря. Кроме того, в напиток добавлялись такие витамины и минералы, как магний, калий, бикарбонат натрия, цинк, рибофлавин, тиамин и фолиевая кислота.

Второй группе предлагалось выпить раствор только с микроэлементами без растительных добавок, а третьей — плацебо. Исследование показало, что на следующий день похмелье у всех испытуемых проявилось с разной степенью тяжести.

Наилучшие показатели здоровья сохранила первая группа испытуемых, которой предлагалось выпить раствор с растительными экстрактами, витаминами и минералами. Как показало исследование, у людей из этой группы по сравнению с третьей группой испытуемых на 34% меньше болела голова, на 42% реже наблюдалась тошнота, на 41% меньше возникало беспокойство и на 27% меньше — упадок сил. Ученые пришли к выводу, что содержащиеся в растениях полифенолы и флавоноиды положительно влияют на борьбу с последствиями приема алкоголя.

Вторая группа, выпившая только витамины, особых улучшений самочувствия на следующий день не почувствовала.