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Нарколог Минздрава назвал смертельно опасное средство против похмелья

Борьба с похмельем при помощи новой дозы алкоголя является «смертельно опасной штукой». Об этом сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в интервью RT.

Брюн отметил, что опасно принимать новый алкоголь, пока организм не переработал старый. Нарколог пояснил, что похмелье является остаточной алкоголизацией. Он напомнил, что процесс переработки алкоголя занимает от трех дней до трех недель.

По словам Брюна, для наилучшей борьбы с похмельем стоит употреблять кефир и крепкие бульоны. Кроме того, для устранения симптомов похмелья подойдут препараты с содержанием янтарной кислоты, поскольку она ускоряет процесс переработки алкоголя, отметил он.

Нарколог дал советы по употреблению алкоголя в Новый год
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Ранее рекоммендациии по употреблению алкоголя в Новый год дал руководитель отделения психопатологии Московского научно-практического центра наркологии Михаил Михайлов. Он отметил, что в умеренном употреблении алкоголя нет вреда. При этом Михайлов пояснил, что необходимо руководствоваться здравым смыслом.

24 декабря Брюн сообщал, что самый безопасный алкоголь на Новый год — сухое белое вино. При этом он отметил, что следует ограничиться одним или двумя бокалами.
 

Теги: Новый год, алкоголь, Минздрав
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