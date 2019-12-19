Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата

Владимир Ельченко был послом Украины в России на протяжении пяти лет. Последние полгода он трудился сразу на двух должностях — постпреда при ООН и посла на Ямайке

Владимир Ельченко (Фото: Justin Lane / EPA / TASS)

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла страны на Ямайке (по совместительству). Другим указом глава государства назначил его на пост посла Украины в США.

«Назначить Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки», — говорится в тексте документа.

Эта должность была вакантной после увольнения в июле текущего года Валерия Чалого.

Ельченко начал дипломатическую карьеру в 1981 году. С 1997 по 2001 год занимал должность постоянного представителя Украины при ООН. Затем работал послом в Австрии и постпредом Украины при международных организациях в Вене. С июля 2010 по декабрь 2015 года занимал должность посла Украины в Москве.