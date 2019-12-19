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Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата
Владимир Ельченко был послом Украины в России на протяжении пяти лет. Последние полгода он трудился сразу на двух должностях — постпреда при ООН и посла на Ямайке
Владимир Ельченко (Фото: Justin Lane / EPA / TASS)

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла страны на Ямайке (по совместительству). Другим указом глава государства назначил его на пост посла Украины в США.

«Назначить Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки», — говорится в тексте документа.

Эта должность была вакантной после увольнения в июле текущего года Валерия Чалого.

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Ельченко начал дипломатическую карьеру в 1981 году. С 1997 по 2001 год занимал должность постоянного представителя Украины при ООН. Затем работал послом в Австрии и постпредом Украины при международных организациях в Вене. С июля 2010 по декабрь 2015 года занимал должность посла Украины в Москве.

После отзыва в связи с ситуацией в Крыму был вновь назначен на должность украинского постпреда при ООН, сменив на этом посту Юрия Сергеева. С 11 мая 2019 года по совместительству занимал должность посла на Ямайке.

Автор: Михаил Юшков
Теги: посол США, Украина
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