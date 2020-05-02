СМИ узнали о слежке за российскими заводами ОПК через сигналы телефонов

Расположенная в Калифорнии компания геопространственной аналитики Orbital Insights зафиксировала замедление производства на ряде российскох оборонных предприятий на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет Defense One со ссылкой на отчет компании.

Речь идет, в частности, об НПЦ «Салют», «Уралвагонзаводе» и «Гидромаше». В материале говорится, что анализ был сделан на основе данных сотовых телефонов и другой информации из открытых источников.

На НПЦ «Салют», который производит детали для российских Су-27 и китайских истребителей Chengdu J-10, численность сотрудников уменьшилась на 2 тыс., утверждается в отчете Orbital Insights. То же касается и «Гидромаша», который изготавливает детали для Су-30МК и Су-34. На «Уралвагонзаводе», по данным компании, работают на 3,5 тыс. сотрудников меньше.

В отчете также упоминается Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, однако там замедления производства не заметили.