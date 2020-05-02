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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ узнали о слежке за российскими заводами ОПК через сигналы телефонов

Расположенная в Калифорнии компания геопространственной аналитики Orbital Insights зафиксировала замедление производства на ряде российскох оборонных предприятий на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет Defense One со ссылкой на отчет компании.

Речь идет, в частности, об НПЦ «Салют», «Уралвагонзаводе» и «Гидромаше». В материале говорится, что анализ был сделан на основе данных сотовых телефонов и другой информации из открытых источников.

На НПЦ «Салют», который производит детали для российских Су-27 и китайских истребителей Chengdu J-10, численность сотрудников уменьшилась на 2 тыс., утверждается в отчете Orbital Insights. То же касается и «Гидромаша», который изготавливает детали для Су-30МК и Су-34. На «Уралвагонзаводе», по данным компании, работают на 3,5 тыс. сотрудников меньше.

В отчете также упоминается Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, однако там замедления производства не заметили.

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Как пишет Defense News, аналитики использовали машинное обучение и интеллектуальную обработку анонимных данных телефонов, которые были получены «от разных партнеров». Это позволило отследить перемещения людей в режиме, близком к реальному времени, заявил изданию консультант Orbital Insight Роберт Кардилло.

Майкл Кофман, старший научный сотрудник исследовательской организации CNA, заявил изданию, что «был удивлен возможностью компании получать российские данные сотовых телефонов, которые по закону должны храниться на российских серверах». В целом, по словам Кофмана, он ожидает «значительного падения производства в оборонной промышленности России в течение как минимум двух месяцев» в результате ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

В начале апреля президент Владимир Путин заявил, что меры по борьбе с распространением инфекции не должны препятствовать работе оборонно-промышленного комплекса. «Эти действия должны быть сбалансированными, адекватными реальной ситуации в каждом регионе, тем более если речь идет об обеспечении устойчивой, ритмичной работы системообразующих предприятий, к которым, безусловно, относится и оборонно-промышленный комплекс», — сказал он. О том, что оборонные предприятия, также как и некоторые другие отрасли, должны продолжать работу, несмотря на пандемию коронавируса, говорил и мэр Москвы Сергей Собянин

Теги: ОПК, коронавирус
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