Из Индии более 270 россиян и граждан СНГ вылетели в Россию

Индию покинули 273 человека, которые улетели из Нью-Дели в Москву и Санкт-Петербург рейсом «Аэрофлота». Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Федоров, передает ТАСС.

«Среди пассажиров четыре маленьких ребенка без места. Также среди вылетевших есть гражданин Белоруссии, гражданин Молдавии и гражданин Индии — муж россиянки», — сказал он.

По его словам, до этого пассажиры сообщили о себе, заполнив анкету на портале госуслуг. Федоров рассказал, что посольство в течение месяца оказывало россиянам поддержку, в том числе финансовую. Он отметил, что 130 человек поселили в отеле, где они бесплатно проживали и питались, а нуждающимся оказали медпомощь.

В посольстве сообщили, что с марта из Индии вылетели 2284 человека, еще 3609 россиян, которые хотят вернуться домой, пока остаются в стране. Из Нью-Дели вывезли 1067 человек, из штата Гоа — 1217 россиян.

В конце апреля власти Красноярского и Алтайского краев, а также Новосибирской области получили обращения от россиян, которые оставались в Индии. Граждане также обращались в МИД и к главам регионов с просьбой вывезти их из этой страны. Туристы отмечали, что из Индии в основном эвакуируют жителей Москвы и Подмосковья. Согласно правилам, жители одного региона не могут попасть в самолет, который направляется в другой субъект.