Регионы получили обращения застрявших в Индии россиян

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Власти Алтайского края, Новосибирской области и Красноярского края получили направленные им обращения от российских граждан, остающихся на территории Индии. Об этом РБК сообщили представители правительств трех субъектов.

В ответ на обращение граждан правительство Алтайского края направило письма в федеральные органы власти, в том числе в правительство России, полномочному представителю президента России в Сибирском федеральном округе, сообщили в департаменте по информационной политике правительства Алтайского края.

Уже положительно решен вопрос об эвакуации граждан из нескольких стран — 23 и 24 апреля ожидается прибытие трех авиарейсов в аэропорт Новосибирска: из Таиланда (Бангкок, Пхукет) и Индии. 24 апреля в Россию прилетят порядка 13 жителей Алтайского края, которые находятся в Индии, говорится в ответе департамента. После проверки граждан в аэропорту Новосибирска правительством Алтайского края будет организована доставка прибывших на территорию региона — в сопровождении сотрудников ГИБДД, медиков, специалистов Роспотребнадзора, органов соцзащиты. Всем гражданам будут выданы предписания о прохождении самоизоляции, жители Барнаула, которые имеют условия для самоизоляции, будут отправлены к месту жительства для нахождения на домашнем карантине в течение 14 дней, говорится в ответе. Остальные граждане будут доставлены в обсерватор, который расположен в Первомайском районе.