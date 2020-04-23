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Регионы получили обращения застрявших в Индии россиян

Фото: Yawar Nazir / Getty Images
Фото: Yawar Nazir / Getty Images

Власти Алтайского края, Новосибирской области и Красноярского края получили направленные им обращения от российских граждан, остающихся на территории Индии. Об этом РБК сообщили представители правительств трех субъектов.

В ответ на обращение граждан правительство Алтайского края направило письма в федеральные органы власти, в том числе в правительство России, полномочному представителю президента России в Сибирском федеральном округе, сообщили в департаменте по информационной политике правительства Алтайского края.

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Фото: Punit Paranjpe / Reuters

Уже положительно решен вопрос об эвакуации граждан из нескольких стран — 23 и 24 апреля ожидается прибытие трех авиарейсов в аэропорт Новосибирска: из Таиланда (Бангкок, Пхукет) и Индии. 24 апреля в Россию прилетят порядка 13 жителей Алтайского края, которые находятся в Индии, говорится в ответе департамента. После проверки граждан в аэропорту Новосибирска правительством Алтайского края будет организована доставка прибывших на территорию региона — в сопровождении сотрудников ГИБДД, медиков, специалистов Роспотребнадзора, органов соцзащиты. Всем гражданам будут выданы предписания о прохождении самоизоляции, жители Барнаула, которые имеют условия для самоизоляции, будут отправлены к месту жительства для нахождения на домашнем карантине в течение 14 дней, говорится в ответе. Остальные граждане будут доставлены в обсерватор, который расположен в Первомайском районе.

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Фото: Tracey Nearmy / Getty Images

Правительство Новосибирской области работает с МИДом и с авиационными властями, чтобы вернуть жителей региона домой, сообщили РБК в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства региона. Там напомнили, что на 24 апреля запланирован рейс Гоа — Новосибирск — Екатеринбург. Возможные меры по содействию российским гражданам разрабатываются и в Красноярском крае, сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ управления пресс-службы губернатора и правительства края.

Российские граждане сообщили об отправке писем властям 20 апреля. Обращения были направлены ими губернаторам Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской и Тюменской областей. Также к руководству своего региона обратились жители Тувы. Туристы направили обращения также полномочного президента в Сибирском федеральном округе и в МИД России. По данным российского посольства в Индии, более 4,5 тыс. россиян выразили желание вернуться домой. Ситуация в Индии осложняется тем, что между регионами страны запрещено свободное передвижение.

Теги: новости РБК, Индия, туристы
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