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В Мурманской области выявили 143 новых зараженных коронавирусом

В Мурманской области за сутки выявили 143 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в соцсети «ВКонтакте».

На стройплощадке в поселке Белокаменка число зараженных возросло на 131 человека, общее число заболевших достигло 1210 человек. Всего в регионе подтвердили 1456 случаев инфицирования. На лечении находятся 1336 пациентов, 116 человек выздоровели и четверо умерли.

В селе Белокаменка подрядчик НОВАТЭКа, компания «Весесстрой», строила верфь для крупнотоннажных морских сооружений, однако 22 апреля приостановила работы.

На стройке верфи НОВАТЭКа в Мурманской области умерла женщина
Общество
Фото: belokamenkaa / VK

В конце апреля подрядчик сообщил, что сотрудников с подтвержденным наличием коронавируса отправляют в специализированные стационары Мурманска. По данным на 30 апреля, были госпитализированы 82 человека, еще трое временно находились в диагностическом госпитале МЧС.

Работники, которые не заразились коронавирусом и не контактировали с заболевшими, начали покидать объект. «Велесстрой» 24 апреля сообщил, что из Белокаменки уехали 475 сотрудников. В конце месяца рабочая группа оперативного штаба изменила правила выезда сотрудников. Промышленную площадку разрешили покинуть тем, кто контактировал с инфицированными, если три результата анализов на наличие коронавируса покажут отрицательный результат. Переболевшие инфекцией смогут покинуть объект после двух отрицательных тестов.

Теги: Мурманская область, коронавирус
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