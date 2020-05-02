В Мурманской области выявили 143 новых зараженных коронавирусом

В Мурманской области за сутки выявили 143 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в соцсети «ВКонтакте».

На стройплощадке в поселке Белокаменка число зараженных возросло на 131 человека, общее число заболевших достигло 1210 человек. Всего в регионе подтвердили 1456 случаев инфицирования. На лечении находятся 1336 пациентов, 116 человек выздоровели и четверо умерли.

В селе Белокаменка подрядчик НОВАТЭКа, компания «Весесстрой», строила верфь для крупнотоннажных морских сооружений, однако 22 апреля приостановила работы.

В конце апреля подрядчик сообщил, что сотрудников с подтвержденным наличием коронавируса отправляют в специализированные стационары Мурманска. По данным на 30 апреля, были госпитализированы 82 человека, еще трое временно находились в диагностическом госпитале МЧС.