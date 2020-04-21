Александра Васильева выписали из больницы в Коммунарке

Александр Васильев (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Из столичного инфекционного центра в Коммунарке выписали историка моды, телеведущего Александра Васильева, госпитализированного ранее с двусторонней пневмонией. Об этом Васильев сообщил РБК.

«Я дома. Лечение было высокопрофессиональным», — сказал он. Васильев уточнил, что ему поставили около десяти капельниц, которые привели к «хорошему результату».

«Провел также два МРТ там, скан легких. Последний настолько удовлетворил врачей, что меня решили выписать», — рассказал он.

Васильев отметил, что коронавирус может затронуть большую часть населения страны, и посоветовал россиянам «готовиться к трудным временам».