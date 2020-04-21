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Александра Васильева выписали из больницы в Коммунарке

Александр Васильев (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Из столичного инфекционного центра в Коммунарке выписали историка моды, телеведущего Александра Васильева, госпитализированного ранее с двусторонней пневмонией. Об этом Васильев сообщил РБК.

«Я дома. Лечение было высокопрофессиональным», — сказал он. Васильев уточнил, что ему поставили около десяти капельниц, которые привели к «хорошему результату».

«Провел также два МРТ там, скан легких. Последний настолько удовлетворил врачей, что меня решили выписать», — рассказал он.

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Васильев отметил, что коронавирус может затронуть большую часть населения страны, и посоветовал россиянам «готовиться к трудным временам».

12 апреля он сообщил РБК, что проходит в Коммунарке курс лечения от двусторонней пневмонии и ждет результаты теста на коронавирусную инфекцию. Тогда Васильев отмечал свое хорошее самочувствие и отсутствие повышенной температуры.

Позже Васильев написал на своем странице в Instagram, что сдал два отрицательных теста на COVID-19. Однако, по его словам, это не является стопроцентным доказательством, так как «тесты верны только на 60–70%».

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Александр Васильев, Москва, новости РБК
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