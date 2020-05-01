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Пандемия коронавируса ,  
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Попова заявила об остающемся на связи Мишустине

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Заразившийся коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин продолжает оставаться на связи, несмотря на заболевание. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда».

«Он все время в доступном режиме, он все время в контакте. И мы всегда рассчитываем на его уверенный голос», — сказала главный санитарный врач страны.

Попова выразила уверенность, что болезнь Мишустина не скажется отрицательно на мерах, принимаемых правительством для борьбы с эпидемией, и пожелала премьеру скорейшего выздоровления.

Мишустин заразился коронавирусом и временно сложил полномочия премьера
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Михаил Мишустин

О положительном тесте на COVID-19 Мишустин доложил Владимиру Путину по видеосвязи 30 апреля. Он сообщил, что уходит на изоляцию. На должность временно исполняющего обязанности главы кабмина Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова. Президент согласился с этим предложением.

Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков сообщил, что Мишустин будет изолирован в одном из медицинских учреждений и будет находиться под наблюдением врачей. Всех лично контактировавших с премьером людей также изолируют и проверят на коронавирус.

Песков назвал ерундой сообщения о возможном уходе Мишустина с должности
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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

На фоне сообщений о заражении Мишустина пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что здоровье Владимира Путина охраняется на максимально возможном уровне.

Теги: коронавирус, Михаил Мишустин, Анна Попова
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