Попова заявила об остающемся на связи Мишустине

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Заразившийся коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин продолжает оставаться на связи, несмотря на заболевание. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда».

«Он все время в доступном режиме, он все время в контакте. И мы всегда рассчитываем на его уверенный голос», — сказала главный санитарный врач страны.

Попова выразила уверенность, что болезнь Мишустина не скажется отрицательно на мерах, принимаемых правительством для борьбы с эпидемией, и пожелала премьеру скорейшего выздоровления.

О положительном тесте на COVID-19 Мишустин доложил Владимиру Путину по видеосвязи 30 апреля. Он сообщил, что уходит на изоляцию. На должность временно исполняющего обязанности главы кабмина Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова. Президент согласился с этим предложением.