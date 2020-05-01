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Главу Amazon вызвали в конгресс США для дачи показаний

Amazon AMZN $2 309 -1,74% Купить
Джефф Безос
Джефф Безос (Фото: David Ryder / Getty Images)

Юридический комитет палаты представителей конгресса США вызвал Джеффа Безоса, главу крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon, на слушания о соответствии деятельности компании конкурентной борьбе. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Безосу было направлено письмо за подписью председателя комитета Джеррольда Надлера и других его членов с просьбой явиться для дачи показаний «на добровольной основе».

Комитет ссылается на материал газеты Wall Street Journal, в котором говорится, что Amazon использовала на своей площадке «конфиденциальную деловую информацию от сторонних продавцов», что является нарушением принципов честной конкуренции.

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Джефф Безос

У палаты представителей возникли сомнения, что заявления по поводу своей деловой практики, которые делала компания ранее на заседании комитета, могут быть «вводящими в заблуждение и, возможно, преступно ложными».

При этом американские законодатели предупредили Безоса, что, если он не явится добровольно, комитет «оставляет за собой право прибегнуть к принудительному приводу в случае необходимости».

Джефф Безос — основатель и генеральный директор Amazon — является самым богатым человеком в мире. В середине апреля на фоне рекордного роста стоимости акций компании он увеличил свое состояние на $6,4 млрд за день — до $138 млрд.

Теги: США, Джефф Безос, Amazon
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