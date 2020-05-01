Главу Amazon вызвали в конгресс США для дачи показаний

Джефф Безос (Фото: David Ryder / Getty Images)

Юридический комитет палаты представителей конгресса США вызвал Джеффа Безоса, главу крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon, на слушания о соответствии деятельности компании конкурентной борьбе. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Безосу было направлено письмо за подписью председателя комитета Джеррольда Надлера и других его членов с просьбой явиться для дачи показаний «на добровольной основе».

Комитет ссылается на материал газеты Wall Street Journal, в котором говорится, что Amazon использовала на своей площадке «конфиденциальную деловую информацию от сторонних продавцов», что является нарушением принципов честной конкуренции.

У палаты представителей возникли сомнения, что заявления по поводу своей деловой практики, которые делала компания ранее на заседании комитета, могут быть «вводящими в заблуждение и, возможно, преступно ложными».