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WSJ узнала стоимость купленного главой Amazon дома в Беверли-Хиллз

Глава Amazon и самый богатый человек в мире по версии Forbes Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз за $165 млн
Amazon AMZN $2 133,79 -1,21% Купить
Джефф Безос (Фото: Patrick Semansky / AP)

Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос купил у продюсера и создателя звукозаписывающей Geffen Records Дэвида Геффена дом в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) за $165 млн. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, сумма сделки, проведенной без участия агентов, стала рекордной для недвижимости в Лос-Анджелесе и его пригородах.

Безос считается самым богатым человеком в мире. По данным Forbes, его состояние составляет $131,3 млрд. По оценке агентства Bloomberg, состояние основателя компании Amazon превышает $132 млрд.

Предыдущий рекорд по сделкам с недвижимостью был установлен в конце прошлого года: старший сын миллиардера Руперта Мердока и исполнительный директор 21st Century Fox Лахлан Мердок заплатил примерно $150 млн за поместье Chartwell в районе Бель-Эйр (Калифорния).

Площадь купленного Безосом поместья Warner Estate составляет около 9 акров (3,6 га). Дом был спроектирован в 1930-х годах для президента американского киноконцерна Warner Bros. Джека Уорнера. На участке — обширные террасы, сады, несколько гостевых домов, теннисный корт и поле для гольфа, уточняет WSJ. «Я бы сказал, что это один из самых красивых домов в мире, не говоря уже о Лос-Анджелесе», — рассказал изданию местный риелтор Курт Раппопорт. По данным WSJ, предыдущий владелец Дэвид Геффен купил поместье в 1990 году за $47,5 млн, тогда это была рекордная сделка.

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По словам источника WSJ, знакомого со сделкой Безоса, компания бизнесмена Bezos Expeditions (владелец издания The Washington Post и благотворительного фонда миллиардера) также купила в качестве «инвестиции» за $90 млн еще один земельный участок в Лос-Анджелесе. Ранее он принадлежал соучредителю корпорации Microsoft Полу Аллену, который умер в 2018 году в результате осложнений от онкологического заболевания.

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Ранее в этом году, по данным WSJ, Безос купил три квартиры на Пятой авеню в Нью-Йорке за $80 млн общей площадью более 1,5 тыс. кв. м. По данным Realtor.com, у Безоса есть также поместье площадью свыше 12 тыс. га в Медине (штат Вашингтон), ранчо в Западном Техасе и два объекта недвижимости в Вашингтоне.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Amazon, Джефф Безос
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