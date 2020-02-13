WSJ узнала стоимость купленного главой Amazon дома в Беверли-Хиллз

Глава Amazon и самый богатый человек в мире по версии Forbes Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз за $165 млн

Джефф Безос (Фото: Patrick Semansky / AP)

Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос купил у продюсера и создателя звукозаписывающей Geffen Records Дэвида Геффена дом в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) за $165 млн. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, сумма сделки, проведенной без участия агентов, стала рекордной для недвижимости в Лос-Анджелесе и его пригородах.

Безос считается самым богатым человеком в мире. По данным Forbes, его состояние составляет $131,3 млрд. По оценке агентства Bloomberg, состояние основателя компании Amazon превышает $132 млрд.

Предыдущий рекорд по сделкам с недвижимостью был установлен в конце прошлого года: старший сын миллиардера Руперта Мердока и исполнительный директор 21st Century Fox Лахлан Мердок заплатил примерно $150 млн за поместье Chartwell в районе Бель-Эйр (Калифорния).

Площадь купленного Безосом поместья Warner Estate составляет около 9 акров (3,6 га). Дом был спроектирован в 1930-х годах для президента американского киноконцерна Warner Bros. Джека Уорнера. На участке — обширные террасы, сады, несколько гостевых домов, теннисный корт и поле для гольфа, уточняет WSJ. «Я бы сказал, что это один из самых красивых домов в мире, не говоря уже о Лос-Анджелесе», — рассказал изданию местный риелтор Курт Раппопорт. По данным WSJ, предыдущий владелец Дэвид Геффен купил поместье в 1990 году за $47,5 млн, тогда это была рекордная сделка.