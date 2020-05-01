В Крыму за взятку задержали сотрудников управления Росимущества

В Крыму задержали начальника отдела межрегионального управления Росимущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Следователи установили, что 30 апреля мужчина через посредника, которым выступал его заместитель, получил взятку от местной коммерческой фирмы. За эти деньги задержанный пообещал выдать фирме поручение на утилизацию автотранспорта, обращенного в собственность государства и не пригодного для дальнейшей утилизации.

Должностных лиц управления с поличным задержали сотрудники ФСБ. В отношении них возбуждены уголовные дела за получение взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК) и за посредничество во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК).

Следователи изъяли документацию, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.