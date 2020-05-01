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Общество ,  
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В Крыму за взятку задержали сотрудников управления Росимущества

В Крыму задержали начальника отдела межрегионального управления Росимущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Следователи установили, что 30 апреля мужчина через посредника, которым выступал его заместитель, получил взятку от местной коммерческой фирмы. За эти деньги задержанный пообещал выдать фирме поручение на утилизацию автотранспорта, обращенного в собственность государства и не пригодного для дальнейшей утилизации.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Должностных лиц управления с поличным задержали сотрудники ФСБ. В отношении них возбуждены уголовные дела за получение взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК) и за посредничество во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК).

Следователи изъяли документацию, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В середине апреля следователи задержали исполняющего обязанности замглавы Хакасии Сергея Новикова. Он подозревался в получении взятки в особо крупном размере. Позже суд поместил его под арест.

По данным следствия, Новиков требовал не менее 12 млн руб.
у представителя организации, с которой был заключен контракт на строительство корпуса Туимского психоневрологического интерната. В апреле он получил часть взятки в размере 2 млн руб.

Теги: Крым, СК, взятка
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