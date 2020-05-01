Суд арестовал экс-советника главы Свердловской области по делу о взятке

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В Свердловской области суд Закрытого административно-территориального образования «Город Лесной» арестовал бывшего чиновника за взяточничество. Об этом РБК сообщили в следственном отделе по ЗАТО «Город Лесной» областного следственного управления СК.

«Суд по ходатайству Следственного комитета по Свердловской области избрал заключение под стражу обвиняемому во взяточничестве экс-чиновнику», — отметил представитель управления. Согласно сообщению, задержанный будет находиться под арестом до 27 июня.

В пресс-службе Свердловского областного суда уточнили местному порталу Znak.com, что речь идет о бывшем советнике вице-губернатора Свердловской области Владиславе Русакове.

О том, что решение о заключении под стражу было принято в отношении Русакова, также сообщили ТАСС и «РИА Новости» в суде Свердловской области. Постановление об аресте вступит в силу через три дня, если не будет обжаловано.