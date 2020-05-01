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Жителей Москвы предупредили о пике цветения деревьев-аллергенов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Два дерева-аллергена — береза и клен — вступили в активную фазу цветения в столице. Об этом сообщает пресс-служба Мосэкомониторинга.

Согласно сообщению, пик их пыления наступил в апреле и продолжится в майские праздники. В учреждении отметили, что в это время в воздухе будет высокая концентрация пыльцы.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По данным Мосэкомониторинга, доля березы в зеленом фонде столицы не превышает 10%, клен более популярен в озеленении — он составляет почти треть московских деревьев.

Набольшее количество этих деревьев произрастает в районах Измайлово, Сокольники и Филевский Парк и в парках Кузьминки-Люблино и Царицыно. Специалисты посоветовали аллергикам этот период переждать дома.

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По данным ВЦИОМ, непереносимость растений является самой популярной формой аллергии среди жителей России. В ходе проведенного опроса о ней сообщили 26% респондентов.

На втором месте лекарства. Об аллергии на медицинские препараты рассказали 25% опрошенных. Еще 22% жителей страдают от аллергии на пыль и продукты питания, 12% респондентов-аллергиков реагируют на домашних животных.

Теги: Москва, деревья
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