Росгидромет пообещал вегетационный период с температурой выше нормы

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Почти на всей территории России в течение вегетационного периода года, на протяжении которого происходят рост и развитие растений, температура воздуха ожидается выше климатической нормы. Об этом говорится в сообщении Росгидромета, поступившем в РБК.

Как отмечается, в некоторых российских регионах прогнозируется повышенная вероятность аномально высокой температуры, когда дневные показатели будут превышать 30 градусов тепла в умеренных широтах страны и 35 градусов — в южных.

Синоптики также поясняют, что на севере страны будут складываться условия для малооблачной и сухой погоды, что может вызвать повышение температуры до экстремально высоких значений и формирование высокого уровня пожароопасности.

Согласно данным синоптиков, 2019 год стал вторым самым теплым годом за более чем полуторавековую историю погодных наблюдений. Пятилетие с 2015 по 2019 год и десятилетие с 2010 по 2019 год стали самыми теплыми за всю историю наблюдений, уточнили в Росгидромете.