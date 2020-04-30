Росгидромет пообещал вегетационный период с температурой выше нормы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 73,69 (-0,88) Quote, 29 апр, 14:00
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 80,05 (-0,73) Quote, 29 апр, 14:00
Как извлечь максимум пользы из кризиса и работы на удаленке Pro, 15:33 Мэрия опровергла сбой в работе цифровых пропусков в Москве Общество, 15:32 В Краснодарском крае и Башкирии введут масочный режим Общество, 15:30 В Таджикистане подтвердили первые случаи заражения коронавирусом Общество, 15:25 Власти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса Финансы, 15:18 В Счетной палате заявили о риске срыва нацпроекта «Здравоохранение» Общество, 15:15 «Биткоин готов к ралли». Когда покупать криптовалюту Крипто, 15:14 Ожидания оказались хуже действительности — о главном в сельском хозяйстве Pro, 15:09 Песков назвал условие мира в Донбассе Политика, 15:07 Фонд «Ника» призывает помочь приютам для домашних животных Стиль, 15:07 L'Equipe сообщила о признании «Пари Сен-Жермен» чемпионом Франции Спорт, 15:05 Росгидромет пообещал вегетационный период с температурой выше нормы Общество, 14:55 Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис Бизнес, 14:55 Московский бизнес-климат: жизнь после карантина. Онлайн Конференции, 14:53
Новости без коронавируса ,  
0 

Росгидромет пообещал вегетационный период с температурой выше нормы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Почти на всей территории России в течение вегетационного периода года, на протяжении которого происходят рост и развитие растений, температура воздуха ожидается выше климатической нормы. Об этом говорится в сообщении Росгидромета, поступившем в РБК.

Как отмечается, в некоторых российских регионах прогнозируется повышенная вероятность аномально высокой температуры, когда дневные показатели будут превышать 30 градусов тепла в умеренных широтах страны и 35 градусов — в южных.

Синоптик пообещал москвичам потепление до плюс 23 градусов в начале мая
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптики также поясняют, что на севере страны будут складываться условия для малооблачной и сухой погоды, что может вызвать повышение температуры до экстремально высоких значений и формирование высокого уровня пожароопасности.

Согласно данным синоптиков, 2019 год стал вторым самым теплым годом за более чем полуторавековую историю погодных наблюдений. Пятилетие с 2015 по 2019 год и десятилетие с 2010 по 2019 год стали самыми теплыми за всю историю наблюдений, уточнили в Росгидромете.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин во время совещания у Владимира Путина предупредил президента, что предстоящее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений и установить рекордные показатели.

Теги: новости РБК, погода, аномальная жара, Росгидромет
Материалы по теме
Синоптики пообещали теплую погоду в Центральной России на праздниках
Общество
Вильфанд назвал несерьезными разговоры о связи погоды с пандемией
Общество
Погода в Москве побила очередной температурный рекорд
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter