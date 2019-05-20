ВЦИОМ назвал самую распространенную форму аллергии у россиян

Среди россиян наиболее распространена аллергия на растения — согласно опросу ВЦИОМ, этот вариант указали 26% респондентов, со ссылкой на данные исследования сообщает «РИА Новости».

Вторая по распространенности форма аллергической реакции — на лекарства, которую упомянули 25% участников опроса. 22% респондентов указали аллергию на пыль и какие-либо продукты питания, 12% — на домашних животных.

По данным исследования, 60% россиян считают, что развитию аллергии способствует плохая экология. По мнению 42%, еще одна причина — это плохое качество продуктов. 41% респондентов указали в качестве причины наследственную предрасположенность, 40% — сбои иммунной системы.

Для борьбы с аллергией большинство участников опроса (66%) предпочитает использовать соответствующие препараты. 31% респондентов старается следить за чистотой на рабочем месте и дома. Каждый пятый опрошенный следует рекомендациям врача, каждый шестой (16%) старается не выходить на улицу. Еще 12% респондентов ждут, когда симптомы пройдут сами.