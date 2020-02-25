На Транссибе ограничили движение поездов из-за схода 18 вагонов с углем

Фото: МЧС РФ

На Транссибирской магистрали в Амурской области ограничено движение поездов из-за схода с рельсов 18 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«В настоящее время движение по железной дороге перекрыто в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

Сход произошел около 7:45 мск между станциями Кундур — Тоннельный. В результате никто не пострадал. Для ликвидации последствий происшествия на место направили три аварийно-восстановительных поезда. Сейчас движение по железной дороге перекрыто в обоих направлениях.

По факту произошедшего Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку, заявили РБК в пресс-службе ведомства. «Причины устанавливаются. Жертв и пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы», — уточнили там.

Как сообщается на сайте РЖД, из-за схода вагонов ожидается задержка пассажирских поездов № 7 и № 8, следующих по маршрутам Владивосток — Новосибирск и Новосибирск — Владивосток, а также поезда №99 сообщением Владивосток — Москва.