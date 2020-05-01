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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Минздрава заявил о важном рубеже борьбы с коронавирусом

Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Россия подходит к «важнейшему рубежу» борьбы с коронавирусной инфекцией, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом он заявил в своем поздравлении с Днем труда, опубликованном на сайте Минздрава.

Мурашко отметил, что в этом году праздник проходит без демонстраций, встреч с друзьями и поездок на природу из-за эпидемии COVID-19, и отметил, что «ответственное поведение граждан» будет решающим в победе над эпидемией.

«Остаться в эти дни дома и провести праздник с семьей — означает упредить дальнейшее развитие эпидемии, сберечь свое здоровье и здоровье своих близких», — написал Мурашко.

Мурашко попросил россиян воздержаться от поездок в гости на праздниках
Общество
Михаил Мурашко

Глава Минздрава призвал жителей следовать ограничительным мерам, воздержаться от посещения общественных мест, а также пожелал сил, терпения и здоровья всем медицинским работникам.

Ранее 28 апреля Мурашко уже предостерег россиян от поездок в гости во время майских праздников. По его словам, это поможет, в первую очередь, уберечь от заражения пожилых родственников.

Жителей страны предупреждал об опасности поездок к близким и родным в выходные дни и президент Владимир Путин. Он назвал предстоящие дни решающими в борьбе с коронавирусом.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Михаил Мурашко, эпидемия
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