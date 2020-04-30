СМИ узнали о плане изолировать рабочих подрядчика НОВАТЭКа на пароме

Паром «Принцесса Анастасия» (Фото: Александр Демьянчук / Reuters)

Круизный паром «Принцесса Анастасия», который обычно курсирует между Санкт-Петербургом и Скандинавией, направился в Мурманскую область, где компания «НОВАТЭК» строит верфь для сборки линий для будущих СПГ-проектов. На пароме планируют разместить сотрудников подрядных организаций НОВАТЭКа, у которых подозревают или уже выявили коронавирус, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Паром должен прибыть в Мурманск 2 мая.

Источники рассказали газете, что «Принцесса Анастасия» вряд ли станет госпиталем, однако не уточнили, будут ли устроены на пароме обсерватор или место изоляции сотрудников, у которых тесты на COVID-19 положительные, но нет симптомов.

Оператор круизного парома «Принцесса Анастасия» — компания Moby SPL. Ее гендиректор Сергей Котенев отказался от комментариев «Коммерсанту». В НОВАТЭКе и правительстве Мурманской области на запрос газеты не ответили.