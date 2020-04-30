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СМИ узнали о плане изолировать рабочих подрядчика НОВАТЭКа на пароме

Паром «Принцесса Анастасия»
Паром «Принцесса Анастасия» (Фото: Александр Демьянчук / Reuters)

Круизный паром «Принцесса Анастасия», который обычно курсирует между Санкт-Петербургом и Скандинавией, направился в Мурманскую область, где компания «НОВАТЭК» строит верфь для сборки линий для будущих СПГ-проектов. На пароме планируют разместить сотрудников подрядных организаций НОВАТЭКа, у которых подозревают или уже выявили коронавирус, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Паром должен прибыть в Мурманск 2 мая.

Источники рассказали газете, что «Принцесса Анастасия» вряд ли станет госпиталем, однако не уточнили, будут ли устроены на пароме обсерватор или место изоляции сотрудников, у которых тесты на COVID-19 положительные, но нет симптомов.

Оператор круизного парома «Принцесса Анастасия» — компания Moby SPL. Ее гендиректор Сергей Котенев отказался от комментариев «Коммерсанту». В НОВАТЭКе и правительстве Мурманской области на запрос газеты не ответили.

В Мурманской области выявили 193 новых заболевших COVID-19
Общество

По данным оперштаба Мурманской области на вечер 29 апреля, на стройплощадке НОВАТЭКа в Белокаменке выявили 1002 зараженных COVID-19. За сутки в селе подтвердили 80 новых случаев заболевания. На остальной территории Мурманской области зарегистрировано 225 зараженных, прирост за сутки составил 21 пациент.

В Белокаменке работает подрядчик НОВАТЭКа — строительная компания «Велесстрой». Вспышка коронавируса среди сотрудников подрядных организаций НОВАТЭКа в Мурманской области произошла в середине апреля. Заболевание выявлено после начала массового тестирования работников стройки.

Спустя неделю, 22 апреля, «Велесстрой» приостановил работы в Белокаменке. В компании также сообщили, что объект в селе покинули 475 сотрудников, которые не заразились инфекцией и не контактировали с заболевшими.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: НОВАТЭК, коронавирус, Мурманская область
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