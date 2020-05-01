Захарова и Навальный согласились на онлайн-дебаты 1 мая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова и оппозиционный политик Алексей Навальный согласились провести онлайн-дебаты. Инициатором акции стала Захарова.

В своем Facebook она предложила Навальному поговорить «не в судах, где можно спрятаться, за формулировки или адвокатов». «А онлайн? Ведь струсит», — написала Захарова вечером 30 апреля.

Навальный ответил Захаровой согласием также в Facebook. «В обычной ситуации я бы вас проигнорировал — вы просто информационная обслуга. Однако ваши заявления в интервью Зыгарю были настолько отвратительны, что я с удовольствием поговорю с вами об этом лично», — сообщил он.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь на своей странице в социальной сети сообщила, что Захарова связалась с ней обсудить технические детали и регламент. В итоге стороны решили провести онлайн-дебаты 1 мая в 17:00 на канале «Навальный LIVE», а модератором избрали журналиста Алексея Пивоварова.

Интервью журналисту Михаилу Зыгарю на его YouTube канале Захарова дала 28 апреля. В нем она в частности заявила, что некоторые из граждан, которые были эвакуированы экстренными рейсами, оказались за рубежом «из-за своего эгоизма и безответственности». Зарубежную поездку она назвала «серьезным, ответственным и очень рисковым предприятием».