Врач сообщил о возможном трехнедельном инкубационном периоде COVID-19

Сергей Петриков (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Инкубационный период коронавирусной инфекции может достигать трех недель. Об этом заявил директор НИИ им. Н.В. Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков в интервью телеканалу «Россия-1».

«Если сейчас будут какие-то послабления даны самому себе, когда ты находишься на карантине, люди опять перезаражаются. Надо понимать, что инкубационный период может быть до трех недель», — подчеркнул он.

Петриков добавил, что в случае, если люди проигнорируют рекомендации соблюдать ограничения, заболевание продолжит распространяться, и нужно будет вводить более жесткие меры.

Начальник столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева ранее сообщила, что у разных людей инкубационный период заболевания протекает с разной скоростью. У кого-то он может длиться три дня, а у кого-то — две недели.