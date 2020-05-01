За сутки в Москве от коронавируса излечился 631 человек

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения от коронавируса излечился 631 человек. Об этом со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 5766», — добавила заммэра.

По данным на 1 мая, за минувшие сутки в России выявили 7933 новых случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии в стране число заболевших COVID-19 в стране составило до 114,4 тыс.

За прошедшую неделю количество госпитализированных пациентов с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70%, говорила ранее Ракова. Заммэра также сообщила, что количество коек, на которых размещают больных с коронавирусом, составляет 20 тыс. По ее словам, в ближайшие дни коечный фонд расширится на 7–8 тыс.