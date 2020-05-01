Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за порывистого ветра в субботу, 2 мая. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение о сильном ветре будет действовать 2 мая с 09:00 до 21:00.

Как ранее сообщили РБК в пресс-службе Росгвардии, на майские праздники в Центральном федеральном округе увеличат количество патрулей для контроля соблюдения гражданами режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Особое внимание уделят московскому региону. В особенности, правоохранители будут контролировать лесопарковые зоны, где наиболее вероятны нарушения введенных режимно-ограничительных мер.