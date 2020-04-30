Путин потребовал учесть «новую реальность» при восстановлении экономики

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При подготовке правительством России плана по восстановлению экономики должна учитываться «новая реальность», сложившаяся в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, пишет ТАСС.

«Планируя долгосрочную стратегию действий, мы должны учитывать новую реальность», — заявил президент. По его словам, нужно брать в расчет новые бизнес-модели, изменения на рынках, в кооперационных связях, а также научные достижения.

Кроме того, Путин потребовал от правительства к 6 мая доложить ему о реализации принятых в марте и апреле мер по поддержке населения и бизнеса, пострадавших от коронавируса.

27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике.