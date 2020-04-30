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Пандемия коронавируса ,  
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Путин потребовал учесть «новую реальность» при восстановлении экономики

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

При подготовке правительством России плана по восстановлению экономики должна учитываться «новая реальность», сложившаяся в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, пишет ТАСС.

«Планируя долгосрочную стратегию действий, мы должны учитывать новую реальность», — заявил президент. По его словам, нужно брать в расчет новые бизнес-модели, изменения на рынках, в кооперационных связях, а также научные достижения.

Мишустин поручил подготовить план по восстановлению экономики
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Кроме того, Путин потребовал от правительства к 6 мая доложить ему о реализации принятых в марте и апреле мер по поддержке населения и бизнеса, пострадавших от коронавируса.

27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике.

В частности, он сообщил, что страны частично отказались от экономического роста ради спасения жизни людей. «Впервые мир остановил свою экономику, пошел на потерю 5–7% ВВП в мировом измерении ради того, чтобы пожилые, больные люди прожили на три—пять лет больше», — сказал Кузьминов. Он назвал это «колоссальным моральным движением».

Путин предложил разработать масштабный план по нормализации деловой жизни
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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Минэкономразвития, Минфину и Минтруду подготовить общенациональный план по восстановлению экономики к 25 мая. Новые меры должны вернуть страну «на траекторию роста», возобновить деловую жизнь и оживить рынок труда.

Теги: Владимир Путин, экономика, коронавирус
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Мишустин поручил подготовить план по восстановлению экономики
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