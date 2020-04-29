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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин поручил подготовить план по восстановлению экономики

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Глава правительства Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Министерству финансов и Министерству труда и социальной защиты к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению экономики. О своем поручении Мишустин сообщил во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, стенограмма с мероприятия опубликована на сайте Кремля.

Новый план должен способствовать возобновлению деловой жизни в стране и оживлению рынка труда. Кроме того, разработанные меры должны вернуть экономику России «на траекторию роста» через долгосрочные структурные изменения.

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Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Минэкономразвития, Минфин и Минтруд и другие федеральные органы исполнительной власти должны подготовить поэтапный план и представить его в правительство к 25 мая.

Президент России Владимир Путин накануне попросил правительство начать совместно с регионами и бизнесом подготовку «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики».

Путин уточнил, что реализация плана должна начаться одновременно с выходом из эпидемиологический ситуации и постепенным снятием ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Михаил Мишустин
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