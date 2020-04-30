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Правительство выделит частным клиникам ₽577,5 млн на помощь пенсионерам

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Правительство выделит частным медицинским организациям 577,5 млн руб. на оказание помощи пожилым людям. Об этом заявил 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Средства будут выделены в рамках пилотной программы нацпроекта «Демография». Деньги распределят между 33 частными медцентрами в девяти российских регионах, которые должны будут обеспечить медицинское наблюдение за 3,5 тыс. граждан старше 65 лет.

«Министерством труда объявлен новый конкурс по отбору частных медицинских организаций для участия в этом проекте. Я прошу регионы активно использовать ресурс таких организаций», — сказал Мишустин, добавив, что в коммерческих медицинских центрах России работают почти 100 тыс. врачей.

Правительство потратило на нацпроекты в первом квартале 16% от плана
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Фото: Александр Земляниченко / AP

В первом квартале 2020 года правительство потратило на реализацию национального проекта «Демография» 16% от всех запланированных на год средств. В Минфине не исключили, что из-за эпидемии коронавируса финансирование нацпроектов может быть пересмотрено.

30 апреля заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова заявила, что из-за мер, которые принимаются для борьбы с COVID-19, в стране может быть сорвана реализация нацпроекта «Здравоохранение». Одним из негативных факторов Изотова назвала перепрофилирование больниц под прием больных с коронавирусом.

Теги: Михаил Мишустин, здравоохранение, пожилые люди
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