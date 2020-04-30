Правительство выделит частным клиникам ₽577,5 млн на помощь пенсионерам

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Правительство выделит частным медицинским организациям 577,5 млн руб. на оказание помощи пожилым людям. Об этом заявил 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Средства будут выделены в рамках пилотной программы нацпроекта «Демография». Деньги распределят между 33 частными медцентрами в девяти российских регионах, которые должны будут обеспечить медицинское наблюдение за 3,5 тыс. граждан старше 65 лет.

«Министерством труда объявлен новый конкурс по отбору частных медицинских организаций для участия в этом проекте. Я прошу регионы активно использовать ресурс таких организаций», — сказал Мишустин, добавив, что в коммерческих медицинских центрах России работают почти 100 тыс. врачей.

В первом квартале 2020 года правительство потратило на реализацию национального проекта «Демография» 16% от всех запланированных на год средств. В Минфине не исключили, что из-за эпидемии коронавируса финансирование нацпроектов может быть пересмотрено.