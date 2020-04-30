В Университете транспорта ответили на сообщения о карантине в общежитии

Российский университет транспорта (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

В общежитии № 2 Российского университета транспорта (РУТ) приняли дополнительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщили РБК в пресс-службе вуза.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о вспышке коронавирусной инфекции в общежитии на улице Образцова. Согласно сообщению, десять студентов и аспирантов госпитализированы, а общежитие закрыто на карантин.

В пресс-службе РУТ уточнили, что приказ о дополнительных мерах 27 апреля подписал ректор Алексей Климов. «Для проживающих и сотрудников общежития № 2 обеспечена доставка трехразового питания с использованием одноразовой посуды, в том числе и в праздничные дни. В помещениях здания организована дезинфекция дезинфицирующими средствами в местах общего пользования, обеспечена круглосуточная охрана», — рассказал представитель вуза.

По его словам, сотрудники общежития и студенты обеспечены моющими и дезинфицирующими средствами, перчатками и медицинскими масками, кожными антисептиками. А в здании находится бригада медработников университетской поликлиники.

Студент РУТ, проживающий в общежитии, сообщил РБК, что здание закрыто на карантин со вторника, 28 апреля. «Дают еду — рыбу, курицу, овощи; дезинфицирующие средства. А средства индивидуальной защиты — маска, перчатки — должны быть свои. Насколько мне известно, коронавирус нашли у двух иностранных студентов, поэтому мы на карантине», — сообщил он.