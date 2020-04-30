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Пандемия коронавируса ,  
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В Университете транспорта ответили на сообщения о карантине в общежитии

Российский университет транспорта
Российский университет транспорта (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

В общежитии № 2 Российского университета транспорта (РУТ) приняли дополнительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщили РБК в пресс-службе вуза.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о вспышке коронавирусной инфекции в общежитии на улице Образцова. Согласно сообщению, десять студентов и аспирантов госпитализированы, а общежитие закрыто на карантин.

В пресс-службе РУТ уточнили, что приказ о дополнительных мерах 27 апреля подписал ректор Алексей Климов. «Для проживающих и сотрудников общежития № 2 обеспечена доставка трехразового питания с использованием одноразовой посуды, в том числе и в праздничные дни. В помещениях здания организована дезинфекция дезинфицирующими средствами в местах общего пользования, обеспечена круглосуточная охрана», — рассказал представитель вуза.

По его словам, сотрудники общежития и студенты обеспечены моющими и дезинфицирующими средствами, перчатками и медицинскими масками, кожными антисептиками. А в здании находится бригада медработников университетской поликлиники.

Студент РУТ, проживающий в общежитии, сообщил РБК, что здание закрыто на карантин со вторника, 28 апреля. «Дают еду — рыбу, курицу, овощи; дезинфицирующие средства. А средства индивидуальной защиты — маска, перчатки — должны быть свои. Насколько мне известно, коронавирус нашли у двух иностранных студентов, поэтому мы на карантине», — сообщил он.

Еще одна студентка уточнила, что жильцам можно находиться только в своем блоке, на лестницу выходить нельзя. «Нас кормят три раза в день, если что-то еще из продуктов нужно, заказываем доставку, созваниваемся с дежурными [по общежитию], и они нам приносят. Утром нам меряют температуру, возле общежития стоят машины скорой помощи. Знаю, что коронавирус подтвердился больше чем у десяти человек, их забрали в больницу», — отметила девушка.

В конце апреля в Санкт-Петербурге закрыли на карантин общежитие Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова. У одного из студентов выявили коронавирусную инфекцию.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, пандемия, карантин, общежитие, университет, новости РБК
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