Глава МВД Новосибирска подал в отставку после скандала с аудиозаписями

Юрий Стерликов (Фото: МВД РФ)

Глава ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов подал рапорт на имя министра МВД России об отставке с занимаемой должности. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального главка полиции.

Накануне РБК сообщал, что полиция в Новосибирске начала служебную проверку после публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции. Запись появилась 21 апреля в Telegram-канале «Омбудсмен полиции». На них женский голос требует «оформлять всех поголовно» с 16 лет на площади Ленина, в парках и скверах, за исключением женщин с колясками и стариков. Автор голосовых сообщений уточняет, что протоколы «должны быть сегодня» и «в достаточно хорошем количестве».

«Омбудсмен полиции» назвал автором сообщений начальника службы участковых из УМВД Новосибирска Елену Устинову. После публикации аудиозаписей в сети полиция Новосибирска организовала служебную проверку.

Юрий Стерликов возглавлял новосибирское МВД с февраля 2015 года.

Президент России Владимир Путин утвердил введение штрафов за нарушение карантина в начале апреля. В частности, за нарушение гражданами санитарно-эпидемиологических мер, повлекшее угрозу распространения заболевания, предусмотрено наказание в виде штрафа. Его сумма составляет от 15 тыс. до 40 тыс. руб.