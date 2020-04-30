В Подмосковье неизвестные похитили 600 коробок с градусниками и масками

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В подмосковном Одинцово вооруженные люди похитили со склада 600 коробок с медицинскими масками и градусниками. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на улице Железнодорожная. Помимо масок и градусников злоумышленники похитили три мобильных телефона и 1 млн руб.

По факту случившегося следственное управление межмуниципального управления МВД возбудило уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Преступников разыскивают.