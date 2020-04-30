Новости без коронавируса , 30 апр, 17:42
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В Подмосковье неизвестные похитили 600 коробок с градусниками и масками
В подмосковном Одинцово вооруженные люди похитили со склада 600 коробок с медицинскими масками и градусниками. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел на улице Железнодорожная. Помимо масок и градусников злоумышленники похитили три мобильных телефона и 1 млн руб.
По факту случившегося следственное управление межмуниципального управления МВД возбудило уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Преступников разыскивают.
Ранее Минпромторг предупредил, что недобросовестные продавцы медицинских масок стали использовать фальшивые документы от имени министерства. Злоумышленники предлагают покупателям приобрести маски от «уполномоченных» дистрибьюторов, подтверждая легальность предложений фальшивыми документами.