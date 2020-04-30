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В Подмосковье неизвестные похитили 600 коробок с градусниками и масками

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В подмосковном Одинцово вооруженные люди похитили со склада 600 коробок с медицинскими масками и градусниками. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на улице Железнодорожная. Помимо масок и градусников злоумышленники похитили три мобильных телефона и 1 млн руб.

По факту случившегося следственное управление межмуниципального управления МВД возбудило уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Преступников разыскивают.

Неизвестный в медицинской маске обстрелял прохожего в Коммунарке
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ранее Минпромторг предупредил, что недобросовестные продавцы медицинских масок стали использовать фальшивые документы от имени министерства. Злоумышленники предлагают покупателям приобрести маски от «уполномоченных» дистрибьюторов, подтверждая легальность предложений фальшивыми документами.

Теги: новости РБК, Подмосковье, маски, кража
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