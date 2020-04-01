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Неизвестный в медицинской маске обстрелял прохожего в Новой Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Новой Москве неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу у подъезда жилого дома, в результате чего пострадал один человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел 31 марта на улице Сосенский Стан в поселке Коммунарка. По данным ведомства, неизвестный в медицинской маске окликнул 30-летнего мужчину, а затем «из хулиганских побуждений, с расстояния 5–7 метров из неустановленного предмета, похожего на пистолет, произвел несколько выстрелов прицельно в сторону его ног».

Стрелявшему удалось скрыться, а пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом огнестрельное ранение мягких тканей обоих бедер.

Из-за инцидента полиция возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

22 января в Москве неизвестные открыли стрельбу в гостинице и ранили двух человек. По данным полиции, стрельбу вели предположительно из травматического оружия, так как на месте происшествия затем была найдена резиновая пуля. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

Теги: Новая Москва, стрельба, маска, новости РБК
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