В Оренбургской области один человек погиб при обрушении породы на руднике

В Оренбургской области в результате обрушения породы на Гайском горно-обогатительном комбинате погиб один человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация об инциденте поступила в 7:40 по местному времени (5:40 мск). По данным МЧС, сейчас рудник работает в штатном режиме.

В пресс-службе ПАО «Гайский ГОК» РБК сообщили, что обрушение произошло на глубине 1045 м. «Произошло обрушение горной массы, вследствие чего — несчастный случай со смертельным исходом», — уточнили в пресс-службе. Там отметили, что по факту произошедшего на месте происшествия сформирована комиссия, которая проверяет все обстоятельства случившегося.

В сентябре 2019 года в результате обрушения породы на руднике Гайского ГОКа погиб горняк. Инцидент произошел при работах по очистке скважин на глубине 1175 м.