В Кемеровской области произошел пожар на шахте «Распадская»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 75,13 (-1,91) Quote, 23 апр, 12:49
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 81,15 (-2,54) Quote, 23 апр, 12:49
Более половины предпринимателей сообщили о просрочке платежей по аренде Бизнес, 11:25 В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 2,7 тыс. Общество, 11:25 В мэрии Москвы заявили о схожести COVID-19 и простуды на начальном этапе Общество, 11:24 Гендир «Локомотива» осудил «неверно интерпретирующих» смерть Самохвалова Спорт, 11:20 Видео дня: лесная магия в новом клипе группы «Мумий Тролль» Стиль, 11:11 В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете Политика, 11:07 Как защитить психологическое здоровье своих сотрудников во время пандемии Pro, 11:01 Ростуризм предложил ввести в России мультивизы по аналогии с шенгенскими Бизнес, 10:59 Как помочь сохранить леса, сидя дома Партнерский материал, 10:59 ЦБ поставил четвертый подряд рекорд расхода валюты на поддержку рубля Финансы, 10:51 Чемпионат Европы по легкой атлетике отменили из-за коронавируса Спорт, 10:49 В Москве за сутки выявили почти 3 тыс. новых зараженных коронавирусом Общество, 10:43 РСПП попросил Мишустина ускорить принятие закона о криптовалюте Крипто, 10:42 Число умерших с подтвержденным COVID-19 в России превысило 600 Общество, 10:42
Общество ,  
0 

В Кемеровской области произошел пожар на шахте «Распадская»

Фото: Сергей Фомин / Global Look Press
Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

В Кемеровской области произошел подземный пожар на шахте «Распадская», когда в ней находились 167 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«По оперативным данным, горел кабель проходческого комбайна», — сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил спасателям в 04:55 по местному времени (0:55 мск). Пожар произошел на глубине 400 м в тупиковом забое вентиляционного тоннеля. На поверхность вышли 154 из них, а еще 13 продолжили работать над жизнеобеспечением шахты.

Почти 250 человек эвакуировали из шахты в Белгородской области
Общество
Фото: 31.mchs.gov.ru

Пожар потушили спустя около двух часов. Его площадь составляла 13 кв. м. В тушении участвовали шесть отделений военизированных горноспасательных отрядов МЧС.

Представитель шахты «Распадская» также сообщил РБК, что задымление ликвидировано, никто не пострадал.

Шахта входит в ПАО «Распадская», которое включает три шахты, разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Проектная мощность шахты составляет 7,5 млн т, она является крупнейшей в России.

Теги: Кемеровская область, пожар, шахта, новости РБК
Материалы по теме
В поселке в Кемеровской области пожар уничтожил 22 дома
Общество
Прокуратура начала проверку из-за пожаров в Кемеровской области
Общество
В Кузбассе произошел пожар в строящемся общежитии кадетского училища
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter