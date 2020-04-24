В Кемеровской области произошел пожар на шахте «Распадская»

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В Кемеровской области произошел подземный пожар на шахте «Распадская», когда в ней находились 167 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«По оперативным данным, горел кабель проходческого комбайна», — сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил спасателям в 04:55 по местному времени (0:55 мск). Пожар произошел на глубине 400 м в тупиковом забое вентиляционного тоннеля. На поверхность вышли 154 из них, а еще 13 продолжили работать над жизнеобеспечением шахты.

Пожар потушили спустя около двух часов. Его площадь составляла 13 кв. м. В тушении участвовали шесть отделений военизированных горноспасательных отрядов МЧС.