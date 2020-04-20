Кабмин выделил 1,3 млрд руб. Росгвардии на закупку медицинской техники

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Правительство России выделило Росгвардии около 1,3 млрд руб. на закупку аппаратов ИВЛ и других медицинских приборов для лечения коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Выделить Росгвардии из резервного фонда правительства России в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1 287 273 200 руб.», — говорится в документе.

Согласно распоряжению, выделенные средства пойдут на закупку аппаратов ИВЛ, бесконтактных термометров, дефибрилляторов, компьютерных рентгеновских томографов, контейнеров для транспортировки анализов, концентраторов кислорода, масок и других медицинских приборов и средств индивидуальной защиты.

Средства выделили для оказания помощи заболевшим коронавирусом военнослужащим национальной гвардии России и имеющим специальное звание полиции, а также для выполнения санитарно-эпидемиологических мероприятий.