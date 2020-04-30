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Власти Краснодарского края продлили карантинные меры до 12 мая

Краснодар
Краснодар (Фото: krd.ru)

Карантин по коронавирусу в Краснодарском крае сохранят до 11 мая включительно. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба региона.

По его словам, ситуация в регионе остается сложной: в течение последней недели ежедневно выявляют не менее 50 новых зараженных.

«Карантин необходимо сохранить и продлить до 12 мая. По-другому действовать мы не можем, не имеем права. Проблем много, но другого пути у нас нет», — сказал Кондратьев.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Глава региона отметил, что ужесточения действующих ограничительных мер не будет, но нарушение самоизоляции приведет к еще более масштабному распространению COVID-19 на Кубани.

Закрыты будут парки, скверы, набережные, детские площадки. Движение общественного транспорта сохранится только в утренние и вечерние часы. Для тех, кто ездит на личном транспорте, сохранят «беспропускное окно» с 10:00 до 16:00. В другое время передвигаться можно будет только по спецпропускам.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В связи с продлением карантина в Краснодарском крае будут также сохранены ограничения на въезд в регион.

«Я пошел на продление карантина, в том числе чтобы уберечь наш край от туристов, которые решили все-таки попутешествовать. Карантин нам позволяет отправлять в обсерваторы всех на 14 суток», — заявил Кондратьев.

Двухнедельная изоляция на Кубани предусмотрена для всех, кто въезжает в регион, за исключением жителей соседней Республики Адыгея. Жители края обязаны этот срок просидеть дома, остальные — в обсерваторах.

К 30 апреля в Краснодарском крае подтверждено 1017 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки их число выросло на 66. За все время 251 человек выздоровел, 20 человек умерли.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Краснодарский край, карантин
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