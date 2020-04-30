Власти Краснодарского края продлили карантинные меры до 12 мая
Карантин по коронавирусу в Краснодарском крае сохранят до 11 мая включительно. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба региона.
По его словам, ситуация в регионе остается сложной: в течение последней недели ежедневно выявляют не менее 50 новых зараженных.
«Карантин необходимо сохранить и продлить до 12 мая. По-другому действовать мы не можем, не имеем права. Проблем много, но другого пути у нас нет», — сказал Кондратьев.
Глава региона отметил, что ужесточения действующих ограничительных мер не будет, но нарушение самоизоляции приведет к еще более масштабному распространению COVID-19 на Кубани.
Закрыты будут парки, скверы, набережные, детские площадки. Движение общественного транспорта сохранится только в утренние и вечерние часы. Для тех, кто ездит на личном транспорте, сохранят «беспропускное окно» с 10:00 до 16:00. В другое время передвигаться можно будет только по спецпропускам.
В связи с продлением карантина в Краснодарском крае будут также сохранены ограничения на въезд в регион.
«Я пошел на продление карантина, в том числе чтобы уберечь наш край от туристов, которые решили все-таки попутешествовать. Карантин нам позволяет отправлять в обсерваторы всех на 14 суток», — заявил Кондратьев.
Двухнедельная изоляция на Кубани предусмотрена для всех, кто въезжает в регион, за исключением жителей соседней Республики Адыгея. Жители края обязаны этот срок просидеть дома, остальные — в обсерваторах.
К 30 апреля в Краснодарском крае подтверждено 1017 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки их число выросло на 66. За все время 251 человек выздоровел, 20 человек умерли.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом