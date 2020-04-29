Синоптик пообещал москвичам потепление до плюс 23 градусов в начале мая

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве с 3 по 5 мая ожидается потепление, температура превысит норму. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Тепло придет, но оно будет недолгим — три-четыре дня, потом опять похолодает. С 3 по 5 мая в Москве в дневные часы ожидается плюс 18–23 градусов», — добавил он.

Метеоролог отметил, что погода стабилизируется не скоро. «По сравнению с холодным апрелем, эти три дня мая будут теплее нормы, но не обойдется без небольших дождей. Не исключено, что 5 мая прогремят грозы. Пока ни на постоянно теплую, ни на постоянно холодную погоду рассчитывать не стоит», — рассказал он.