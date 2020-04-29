Вирусологи оценили данные о выходе Подмосковья на плато по вирусу

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Текущую ситуацию по количеству зараженных коронавирусом в Московской области можно считать плато, заявил РБК вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, комментируя заявление губернатора региона Андрея Воробьева.

«Заражение держится на одном уровне: немного снижается, немного повышается уже 10 дней, с 19 апреля. Утверждение, что мы вышли на плато, правильное», — сказал Альтштейн. При этом, по его словам, долго плато держаться не должно.

«По идее, все должно пойти на спад в течение недели», — пояснил он.

Сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сказал РБК, что в настоящее время статистику заражения можно назвать оптимистичной. «Количество болеющих увеличивается, но ежедневный прирост действительно стабилизировался», — сказал Чепурнов.