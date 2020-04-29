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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили данные о выходе Подмосковья на плато по вирусу

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Текущую ситуацию по количеству зараженных коронавирусом в Московской области можно считать плато, заявил РБК вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, комментируя заявление губернатора региона Андрея Воробьева.

«Заражение держится на одном уровне: немного снижается, немного повышается уже 10 дней, с 19 апреля. Утверждение, что мы вышли на плато, правильное», — сказал Альтштейн. При этом, по его словам, долго плато держаться не должно.

«По идее, все должно пойти на спад в течение недели», — пояснил он.

Сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сказал РБК, что в настоящее время статистику заражения можно назвать оптимистичной. «Количество болеющих увеличивается, но ежедневный прирост действительно стабилизировался», — сказал Чепурнов.

Глава Подмосковья заявил о выходе региона на плато по числу заражений
Общество
Андрей Воробьев

Ранее Воробьев сообщил, что Подмосковье вышло на плато по числу зараженных. По словам губернатора, ежедневный прирост новых случаев в Подмосковье составляет 5–7%. «Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижением продолжится», — отметил он.

Согласно данным оперштаба, в Московской области коронавирусом заразились более 10,9 тыс. человек, причем за стуки было зафиксировано 686 новых случаев. Днем ранее в регионе зарегистрировали 523 новых пациента с коронавирусом, а в понедельник — 638.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, новости РБК, Московская область
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