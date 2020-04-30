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Пандемия коронавируса ,  
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Более 3,4 млн тестов на коронавирус провели в России с начала пандемии

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России провели 3 498 308 лабораторных исследований на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Всего по России в 2020 году под медицинским наблюдением из-за подозрений на коронавирус находились 735 592 человека. По состоянию на 29 апреля под контролем медиков остаются 208 236 человек.

Все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в регионах обеспечены тест-системами, которые разработал государственный центр «Вектор», отмечает ведомство.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Всего в России, по данным федерального оперштаба на 29 апреля, выявили 99 3 999 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 10 286 человек выздоровели, 972 пациента умерли.

28 апреля Россия вышла на восьмое место в мире по числу заболевших COVID-19.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Роспотребнадзор
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