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В России провели более 2,8 млн тестов на COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России провели 2 877 699 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

За последние сутки сделано 156 тыс. тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением в целом по России в 2020 году находились 658 178 человек, по состоянию на 25 апреля под контролем остаются 173 374 человека.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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23 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число ежедневно проводимых тестирований пришлось сократить на 5 тыс. из-за дефицита пластиковых пипеток. По словам мэра, «их просто нет в мире». «С трудом заключаем контракты и вытаскиваем из-за рубежа все расходные материалы, которые нужны», — отметил он.

В то же время правительство Москвы закупило более 200 тыс. тестов голландского производителя для выявления в крови антител к коронавирусу, и эти тесты уже поступили в некоторые московские медицинские учреждения.

Теги: коронавирус, COVID-19, тест
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