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За сутки в больницу в Коммунарке поступило 70 новых пациентов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В минувшие сутки в Коммунарку поступили 70 новых пациентов, сообщил на своей странице в Facebook главврач Денис Проценко.

Всего в больнице остаются 540 человек. Из них с диагнозом пневмония — 532, коронавирусная инфекция подтверждена у 337 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 26 человек.

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Накануне Проценко сообщил о 372 заболевших в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ, по его словам, находились 30 пациентов.

Всего в Москве, по последней информации столичного оперштаба, выявили 50 646 зараженных коронавирусом. По последним данным федерального оперштаба, в России с начала пандемии зарегистрировали 99 399 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 10826 человек выздоровели, 972 человека умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Коммунарка
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