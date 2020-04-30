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Прокуратура проверит данные о закупке масок по 425 руб. в Саратове

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Прокуратура Саратовской области организовала проверку по публикациям о возможных нарушениях при закупке медицинских масок из бюджетных средств. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура оценит обоснованность стоимости средств индивидуальной защиты и соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок. «При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении.

Речь идет о закупке масок по 425 руб. за штуку, которую частично профинансировали за счет средств областного бюджета.

В первом сообщении ведомства о проверке говорилось, что закупщиком выступило региональное госучреждение «Саратовский аптечный склад», однако из более поздней версии заявления прокуратуры указание на организатора закупки исчезло.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

На странице в Instagram сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратове сообщили, что обращение в прокуратуру направил спикер нижней палаты парламента. В группе отметили, что на сайте госзакупок была размещена информация о том, что на бюджетные средства региона планируют закупить 10 тыс. одноразовых нестерильных масок по 425 руб. за штуку. Данные передали в общественную приемную Володина в Саратове, и ее руководитель доложил о ситуации спикеру Госдумы.

«Председатель Госдумы обратился к прокурору Саратовской области и направил все материалы по этому вопросу и взял под личный контроль эту ситуацию», — говорится в сообщении. В пресс-службе председателя Госдумы РБК подтвердили эту информацию.

Директор Саратовского аптечного склада Сергей Горячев рассказал местному изданию «Свободные новости», что речь идет об одноразовых масках со степенью защиты KN95 FFP2, которые, по сути, являются респираторами.

«Что касается высокой стоимости, то стоит отметить, что удорожание не только средств индивидуальной защиты, но и лекарственных препаратов происходит постоянно», — сказал он.

В документах закупки, о которой писало издание раньше, фигурирует «маска медицинская одноразовая нестерильная тип II KN95 FFP2» по цене 425 руб. за штуку и «маска фильтрующая с классом защиты FFP3» по цене 690 руб. за штуку. Организатором аукциона выступало государственное учреждение «Саратовский аптечный склад».

По словам Горячева, специалисты госучреждения изучают рынок и стоят в очереди на более дешевые медицинские изделия и средства индивидуальной защиты, которые могут появиться в середине или конце мая. Издание также отмечает, что Саратовский аптечный склад планировал закупить медицинские изделия на общую сумму 43,36 млн руб., однако покупку признали несостоявшейся, так как участники не подали ни одной заявки на аукцион.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Вячеслав Володин, Госдума, Саратовская область, новости РБК
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