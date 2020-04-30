Прокуратура проверит данные о закупке масок по 425 руб. в Саратове

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Прокуратура Саратовской области организовала проверку по публикациям о возможных нарушениях при закупке медицинских масок из бюджетных средств. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура оценит обоснованность стоимости средств индивидуальной защиты и соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок. «При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении.

Речь идет о закупке масок по 425 руб. за штуку, которую частично профинансировали за счет средств областного бюджета.

В первом сообщении ведомства о проверке говорилось, что закупщиком выступило региональное госучреждение «Саратовский аптечный склад», однако из более поздней версии заявления прокуратуры указание на организатора закупки исчезло.