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Пандемия коронавируса ,  
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В Мурманской области выявили 193 новых заболевших COVID-19

В Мурманской области к вечеру 24 апреля подтвердили 193 новых случая заболевания коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с эпидемией в Telegram.

192 новых пациента были выявлены на строительной площадке в селе Белокаменка, где комания «НОВАТЭК» Леонида Михельсона строит верфь для крупнотоннажных морских сооружений. Общее количество зараженных там достигло 686.

Подрядчик НОВАТЭКа приостановил работы в Мурманской области из-за вируса
Бизнес
Порт компании &laquo;Новатэк&raquo; в поселке Белокаменка

Всего в регионе COVID-19 подтвержден у 856 человек. 782 из них находятся на лечении. Выздоровело в Мурманской области 70 пациентов, четыре человека умерли. На обсервации находятся 1,2 тыс. человек.

Вспышка коронавируса среди сотрудников подрядных организаций «НОВАТЭКа» в Мурманской области произошла в середине апреля. Заболевание выявлено после начала массового тестирования работников стройки.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Представитель компании сообщил, что контролирует ситуацию: всех зараженных сотрудников госпитализировали, а контактировавших с ними людей отправили на изоляцию под наблюдение медиков. При этом работы там продолжались.

Спустя неделю, 22 апреля, подрядчик «НОВАТЭКа» компания «Велесстрой» приостановил работы в Белокаменке. Такое решение объяснили необходимостью провести полную дезинфекцию всех объектов в вахтовом жилом городке. При этом весь персонал стройплощадки отправят на двухнедельную самоизоляцию.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Мурманская область, эпидемия
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