СК возбудил дело после гибели людей при пожаре в Выборге

Фото: МЧС РФ

Следователи завели уголовное дело после гибели шести человек во время пожара в жилом доме в Выборге. Об этом сообщается на сайте СУСК России по Ленинградской области.

Согласно сообщению, дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Сотрудники правоохранительных органов уже провели на месте происшествия ряд следственных и процессуальных действий.

Возгорание дома по ул. Малая Водяная в Выборге произошло ранее 29 апреля. При разборе места пожара были обнаружены останки шести человек.

По данным областного управления СКР, среди погибших были пятеро детей и один взрослый со следами термического воздействия.

Ведомство сообщает, что в частном жилом доме жила многодетная семья из шести детей младше восьми лет и двух взрослых. Накануне пожара к ним приехал знакомый, который ночью почувствовал запах гари и выбежал на улицу из уже загоревшегося дома. Точное число погибших установят после окончания разбора сгоревшего дома, отмечает СК.