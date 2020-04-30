Песков заявил об избежании в России катастрофы из-за COVID-19

Россия избежала итальянского сценария эпидемии коронавируса и гуманитарной катастрофы как в США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI. Видеозапись опубликована на YouTube.

«Слава Богу, ни в одном регионе России не случилось гуманитарной катастрофы. К нашему большому сожалению, гуманитарная катастрофа произошла в некоторых штатах США, в первую очередь, в Нью-Йорке», — сказал Песков.

По его словам, в Соединенных Штатах эпидемия привела к огромному количеству жертв и перегрузке системы здравоохранения. «Это то, чего удалось избежать в Российской Федерации, в первую очередь, в Москве», — добавил представитель Кремля.

Песков также отметил, что Россия не пошла «по итальянскому сценарию». Так, власти вовремя ввели режим самоизоляции и убедили людей остаться дома. «Эффективно и быстро удалось нарастить количество койко-мест для приема больных с коронавирусом. Катастрофического сценария нам удалось избежать», — добавил он.