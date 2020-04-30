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Песков заявил об избежании в России катастрофы из-за COVID-19

Россия избежала итальянского сценария эпидемии коронавируса и гуманитарной катастрофы как в США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI. Видеозапись опубликована на YouTube.

«Слава Богу, ни в одном регионе России не случилось гуманитарной катастрофы. К нашему большому сожалению, гуманитарная катастрофа произошла в некоторых штатах США, в первую очередь, в Нью-Йорке», — сказал Песков.

По его словам, в Соединенных Штатах эпидемия привела к огромному количеству жертв и перегрузке системы здравоохранения. «Это то, чего удалось избежать в Российской Федерации, в первую очередь, в Москве», — добавил представитель Кремля.

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Песков также отметил, что Россия не пошла «по итальянскому сценарию». Так, власти вовремя ввели режим самоизоляции и убедили людей остаться дома. «Эффективно и быстро удалось нарастить количество койко-мест для приема больных с коронавирусом. Катастрофического сценария нам удалось избежать», — добавил он.

США и Италия — одни из лидеров по количеству случаев заражения коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах заразились свыше 1 млн человек, в Италии насчитывается 203 591 заболевший. В тройку стран с наибольшим числом инфицированных входит также Испания, где выявлено 236 899 случаев заражения.

Теги: Дмитрий Песков, коронавирус, США
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