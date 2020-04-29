Глава Минздрава заявил об отсутствии в России новорожденных с COVID-19
В России ни один новорожденный не заражен коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на круглом столе по борьбе с COVID-19. Его слова передает ТАСС.
«Ни одного новорожденного, заболевшего или инфицированного, на сегодняшний день нет. Это очень хороший вариант течения этого заболевания», — сказал Мурашко.
По словам министра, в стране есть случаи заражения беременных женщин и детей старшего возраста. Однако в этих группах населения инфицированных меньше, чем среди пожилых людей. «Заболевание у беременных имеет свою особенность течения: нужно вовремя принимать решение о родоразрешении», — в то же время отметил он.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
27 апреля в Минздраве сообщили, что в России коронавирус выявили у 394 беременных женщин, из них 276 находятся в Москве.