В России около 400 беременных женщин заразились коронавирусом

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В России у 394 беременных женщин выявили коронавирусную инфекцию, из них 276 находятся в Москве. Об этом заявила главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян в интервью сайту стопкоронавирус.рф.

«К счастью, беременность у них протекала сравнительно легко и без тяжелых осложнений», — добавила она.

По словам Адамян, в связи с тяжелым течением инфекции и обострением уже имеющихся заболеваний у беременной могут развиться осложнения, однако научно не доказано, что вирус может воздействовать на плод или околоплодные воды.

Она рассказала, что рутинные обследования при легком течении беременности можно перевести в дистанционный формат, но скрининговые программы в женских консультациях беременные пропускать не должны, так как это может привести к несвоевременной диагностике и осложнениям.

После родов новорожденный не прикладывается сразу к груди матери с COVID-19 — его увозят из родильного зала и тестируют на наличие инфекции. «Как правило, дети стерильны», — добавила акушер-гинеколог.

Адамян рекомендовала беременным женщинам относиться к режиму самоизоляции с двойной ответственностью, носить средства индивидуальной защиты. Тем, кто собирается пройти процедуру ЭКО, она посоветовала отложить ее до улучшения эпидемиологической ситуации.

Ранее Минздрав России дал рекомендации по лечению беременных, рожениц, родильниц и новорожденных от коронавируса. Согласно документу, при лечении беременных женщин нельзя применять противомалярийные препараты и рекомбинантный интерферон бета-1b.